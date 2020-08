Zunächst die Parmesanchips vorbereiten: Parmesan reiben und in untertassengroßen Flecken auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech streuen. Unter dem Backofengrill bei großer Hitze kurz gratinieren. Es reicht, wenn der Käse schmilzt, er muss nicht bräunen. Dann aus dem Ofen nehmen, die Chips mit einem Pfannenwender aus Metall aufnehmen und auf einem umgedrehten Glasschüsselchen auskühlen lassen – so bekommen sie eine Rundung.



Mandelstifte in einer Pfanne trocken rösten, bis sie leicht braun sind. Die Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest garen.