Coq au Kölsch

Die Keule in einen Schnellkochtopf geben und die Hähnchenbrust anbraten. Hähnchenbrust anschließend ebenfalls in den Topf geben und die gebratene Schwarte mit in die Hühnerbrühe legen. Im entstandenen Bratfett nun Speckstreifen, grob zerteilte Schalotten, geviertelte Champignons, Knoblauch, Tomatenmark, Möhren (grob zerteilt oder im Ganzen) und Frühlingszwiebeln (das Grün) mit etwas Salz anbraten. Nun zunächst mit Malzbier ablöschen. Dann einen Esslöffel groben Senf, Perlzwiebeln sowie einen Schuss Hühnerbrühe zugeben. Den Schmoransatz in den Schnellkochtopf zum Hähnchen geben (man kann auch einen normalen Topf nehmen, die Garzeit vervierfacht sich dann) und den Topf verschließen. Das Ventil schließt sich und der Druckanzeiger kommt heraus. Nun Hitze so reduzieren, dass der Druckanzeiger gerade so draußen bleibt. So bleiben Druck und Hitze konstant. Nach sieben Minuten vom Herd nehmen und so weit runterkühlen lassen, bis sich der Topf wieder öffnen lässt (bitte unbedingt die Herstellerangaben des Schnellkochtopfs beachten).