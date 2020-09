Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Hähnchenbrustfilets mit einem scharfen Messer mittig fast komplett durchschneiden (Schmetterlingsschnitt). Eventuell leicht mit einem Fleischklopfer plätten. Nun mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Birnen schälen und auf einem V-Hobel dünn hobeln. Jeweils auf eine Seite der Hähnchenbrustfilets abwechselnd Speck, einige Scheiben Birne und Gorgonzola legen. Fleischtaschen mit Zahnstochern oder Rouladen-Nadeln verschließen. Cordon Bleus erneut von außen mit Salz und Pfeffer würzen. Dann erst in Mehl, dann in Ei wenden, schließlich in Panko-Mehl panieren. Goldgelb und eher langsam (es soll ja auch durchgaren) in reichlich Butterschmalz ausbacken. Zwischenzeitlich das Ragout mit etwas Orangenabrieb und frischem Majoran verfeinern. Danach Cordon Bleus sorgfältig entfetten und gegebenenfalls noch im Backofen nachgaren lassen. Jeweils ein Cordon Bleu auf dem Kartoffelragout anrichten. Dazu passt ein Spritzer frische Orange!