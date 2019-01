Putenmedaillons zwischen Klarsichtfolie dezent klopfen und mit Salz und Pfeffer würzen. Je eine Scheibe Käse und Schinken auf die vier Medaillons legen und mit einem weiteren geklopften Fleischteil belegen. Die vier so vorbereiteten Cordon-bleu in Mehl wenden, durch das verquirlte Ei ziehen und ringsum in Semmelbrösel wenden.



Steckrüben- und Kohlrabistäbchen in Gemüsebrühe bissfest garen. Zwiebelwürfel in Öl glasig dünsten, Stäbchen zugeben, mit Sahne angießen und kurze Zeit einköcheln. Petersilie und Bärlauch zugeben, vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Warm stellen.