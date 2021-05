Herzkranke Kinder während Corona

Das hypoplastische Linksherzsyndrom wird in der Regel mit einem dreistufigen Operationsverfahren behandelt. Die erste Operation findet in den ersten Lebenswochen statt, die zweite zwischen den Lebensmonaten drei bis fünf und die dritte ab Beginn des dritten Lebensjahrs. Nach der dritten Operation, der sogenannten Komplettierung des Fontankreislaufs, fließt das gesamte venöse Blut der Lunge zu; das bedeutet, der Körperkreislauf und der Lungenkreislauf sind komplett voneinander getrennt.



Aufgrund der passiven Lungendurchblutung sehen Experten die Betroffenen als besonders gefährdet an, bei einer Infektion mit dem Coronavirus an schweren Verläufen COVID-19 zu erkranken.