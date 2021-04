Corona in Indien: Kampf um Sauerstoff

In manchen Regionen Indiens sind die Krankenhäuser nicht mehr in der Lage, die Menschen zu versorgen. Angehörige kämpfen um jede Flasche Sauerstoff, aber für viele kommt diese Hilfe zu spät. Dr. Volker Klinnert, Regionalarzt in Neu-Delhi, berichtet.

