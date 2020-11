Frühchen in der Pandemie

Diese Frage kann man noch gar nicht so genau beantworten, da die Tatsache bisher zu wenig erforscht ist.



Bei einer Vielzahl an Untersuchungen von Schwangeren, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden oder an Covid-19 erkrankt waren, wurde eine eher geringe Zahl von Übertragungen in der Schwangerschaft oder bei der Geburt festgestellt.



Man hat jedoch noch keine Kenntnis, wie die Ansteckungsfähigkeit bei Frühgeborenen nach der Geburt ist.