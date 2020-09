Outfit-Tipps fürs Homeoffice

Zu Corona-Zeiten sind viele im Homeoffice. Das erfordert ein gewisses Maß an Disziplin - auch was das Outfit betrifft. Stylistin Ute Märker zeigt komfortable und moderne Looks für das Arbeiten zu Hause.

something 2 min something 08.04.2020 Video verfügbar bis 08.04.2021 Video herunterladen