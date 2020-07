Corona-Update

Was die Übertragungswege des Coronavirus angeht, rücken die Aerosole immer stärker in den Fokus und immer mehr Menschen leiden nach einer COVID-19-Erkrankung an Spätfolgen. Medizinjournalist Dr. Christoph Specht ordnet die neuesten Entwicklungen ein.

Beitragslänge: 10 min Datum: 10.07.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.07.2021