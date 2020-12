Corona-Update vom 30. November 2020

Wo stehen wir aktuell in puncto Corona und was ist nach Weihnachten zu erwarten? Zum Start in die Vorweihnachtszeit ordnet Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht die aktuellen Corona-Entwicklungen ein.

9 min 9 min 30.11.2020 30.11.2020 Video verfügbar bis 30.11.2021 Video herunterladen