Corona-Update mit Dr. Christoph Specht

Was erwartet uns im Winter in Bezug auf Corona? Gibt es genug Intensivbetten in den Krankenhäusern? Und was kann jede*r Einzelne tun, um das Virus einzudämmen? Diese und weitere Fragen beantwortet Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht.

Datum: 09.11.2021