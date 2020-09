Coronavirus: Reiserechte

Wer einfach nur aus eigener Sorge vor einer Ansteckung vom Reisevertrag zurücktreten möchte, muss für die Stornokosten selbst aufkommen. Hier greift keine Rücktrittskostenversicherung. Ein kostenfreier Rücktritt ist nur dann möglich, wenn es am Reiseziel zu erheblichen Beeinträchtigungen oder einer konkreten Gefahr kommt und im besten Fall das Auswärtige Amt oder die World Health Organisation (WHO) eine Reisewarnung ausspricht. „Ein Anspruch auf einen kostenfreien Rücktritt besteht auch dann, wenn das Hotel in einem abgeriegelten Gebiet liegt und man gar nicht hinkommen kann“, so Kay P. Rodegra. Wer allerdings seinen Flug individuell gebucht hat und der wie geplant stattfindet, muss den bezahlen – selbst dann, wenn das Hotel im Zielgebiet nicht erreicht werden kann.



Sagt ein Reiseveranstalter die Reise ab, so muss er innerhalb von 14 Tagen den vollen Reisepreis zurückerstatten. Allerdings darf der Veranstalter die Reise nur absagen, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände den Vertrag nicht mehr erfüllen kann. „Hat er nur aus wirtschaftlichen Gründen die Reise abgesagt, so kann der Kunde Schadensersatz wegen entgangener Urlaubsfreuden fordern“, erklärt Kay P. Rodegra. Bietet der Reiseveranstalter eine andere Reise an, so muss der Kunde dies nicht akzeptieren.