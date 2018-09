Couscous-Gemüse-Wildkräutersalat

Gehackte Minze mit geriebenem Ingwer, Olivenöl und Zitronensaft gut verrühren. Couscous in etwas Gemüsebrühe etwa zehn Minuten kochen, abschütten und mit der vorbereiteten Marinade gut vermengen. Angebratene Hokkaidowürfel, Avocadowürfel, Röllchen von Frühlingslauch und Tomatenwürfel darunter mischen und einziehen lassen. Danach mit der Wildkräutermischung vermengen. In einem tiefen Teller anrichten, Knoblauchsalami in Streifen schneiden und über dem Salat verteilen.