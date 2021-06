Die Milch mit Zimt und Orangenabrieb aufkochen. In einem weiteren Topf Eigelbe mit Zucker cremig rühren. Die Speisestärke mit dem Saft der Orange anrühren. Die heiße Milch unter Rühren zu den Eiern geben, es entsteht eine erste Bindung. Aufkochen lassen und die Speisestärke einrühren - die Bindung wird nun fester.



In einen Teil der feuerfesten Formen Erdbeerscheiben einlegen, in einen anderen Melisse-Blätter. Die Creme darauf geben und für einige Stunden kühlstellen, bis die Masse fest geworden ist.

Aus den restlichen Erdbeeren, der Melisse, etwas Puderzucker, Orangenabrieb und etwas Zimt einen Erdbeersalat herstellen und getrennt reichen.



Kurz vorm Servieren die Creme mit braunem Zucker bestreuen und mit dem Gasbrenner karamellisieren. Darauf achten, dass der Zucker zwar karamellisiert, aber nicht schwarz wird.