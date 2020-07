Crêpes-Torte mit Zucchini und Röstpaprika

Alle Zutaten für den Crêpes-Teig in einen hohen Behälter füllen und mit einem Pürierstab zu einem glatten, sehr flüssigen Teig verarbeiten. Sollte der Teig auf Anhieb nicht flüssig genug sein, kann man Wasser zugeben, bis er gut von einem Löffel abläuft. Aus dem Teig in einer großen, beschichteten Pfanne 12 bis 15 möglichst dünne Pfannkuchen herstellen. Dabei möglichst wenig Öl verwenden – der Teig enthält ausreichend Fett, damit die Pfannkuchen nicht kleben. Tipp: Diesen Schritt kann man auch schon am Vortag erledigen.



Die Zucchini in dünne Scheiben schneiden, auf Backpapier im Backofen mit wenig Öl (man kann das Öl der Röstpaprika gut dafür verwenden), Salz und Pfeffer kurz unter dem Grill rösten und abkühlen lassen. Tipp: Auch diesen Schritt kann man bereits am Vortag machen). Die Zucchini kann man mit wenig Öl auch kurz in einer Pfanne anrösten.



Für die Creme zimmerwarme Butter mit einer Prise Salz und Pfeffer geduldig aufschlagen: Sie ändert dabei irgendwann ihre Farbe von buttergelb hin zu fast weiß – diesen Vorgang nennt man daher „weiß schlagen“. Die hellere Farbe kommt durch den hohen Luftgehalt. Nun löffelweise unter Rühren den Frischkäse zugeben. Immer darauf achten, dass dieser gut in die Masse eingeschlagen ist, bevor man den nächsten Löffel zugibt. Zitronenabrieb und etwas Zitronensaft zugeben, sowie gehackte Kräuter (im Grunde genommen: Was man mag!). Nochmals gut durchrühren.