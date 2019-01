Curry-Paprikahähnchen mit Süßkartoffelstäbchen

Hähnchenbrüste in Streifen schneiden und mit Abrieb von Limette und Zitrone bestreuen. Mit Olivenöl beträufeln und mit Kardamom würzen. Abgedeckt im Kühlschrank einziehen lassen. Danach mit allen Zutaten in heißer Pfanne leicht blond anbraten.



Süßkartoffeln schälen und in Stäbchen schneiden. Paprikaschoten entkernen, säubern und in Spalten schneiden. Frühlingszwiebeln säubern und in Röllchen schneiden. Kartoffelstäbchen in heißem Olivenöl angehen lassen, Paprika zufügen und mit anschwenken. Frühlingszwiebeln, Tomatenmark und Curry zugeben und mit einrühren. Mit Tomatensaft angießen, mit Geflügelbrühe auffüllen und mit Salz, Pfeffer und Chiliflocken würzen. Kurz köcheln lassen. Angebratenes Geflügel zugeben und in der Sauce mit durchziehen lassen. In tiefen Tellern anrichten und mit abgeschnittener Rettichkresse bestreuen.