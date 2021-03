Digitale Gewalt ist auch eine Form der psychischen Gewalt und kann dazu führen, dass Betroffene sich einsam fühlen, was wiederum Depressionen oder Angststörungen zur Folge haben kann. Werden Menschen aus dieser Gruppe, z.B. in den sozialen Medien, attackiert, empfehlen Experten Solidarität.



Wenn beobachtet wird, dass Personen Cybermobbing ausgesetzt sind, sollte man darauf aufmerksam machen. Es wird empfohlen, öffentlich zu benennen, was dort gerade vor sich geht - sprich, seine eigene Reichweite zu nutzen, um der betroffenen Person zu helfen. Der Person einen netten Kommentar dazulassen und ggf. auch eine aufmunternde Privatnachricht zu schreiben, kann der Person ebenfalls bei der Verarbeitung der Hass-Nachrichten helfen.