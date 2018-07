Cybermobbing bei Kindern und Jugendlichen

Eltern sollten auf Veränderungen bei ihrem Kind achten: Wird es stiller? Wird es aggressiv? Will es über bestimmte Dinge nicht sprechen? Reagiert es komisch, wenn man es auf bestimmte Themen anspricht, etwa die Whatsapp-Gruppe? Möchte es nicht mehr an sozialen Ereignissen teilnehmen und beispielsweise nicht mehr in den Sportverein gehen? Klagt es häufiger über Bauch- oder Kopfschmerzen? Dies alles können Anzeichen für Mobbing sein – müssen es aber nicht. Deshalb ist es wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern ganz klar über ihre Vermutungen sprechen. Sie sollten dem Kind das Gefühl geben, dass es ihnen vertrauen kann.