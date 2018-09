Cybermobbing

Dennoch gebe es durchaus Chancen, den Tätern habhaft zu werden, so Domink Höch weiter. Wer gegen eine Schmähseite im Netz vorgehen will, müsse den Seitenbetreiber ausfindig machen. Ist der Betreiber wegen falschen oder fehlenden Angaben im Impressum nicht greifbar oder agiere aus dem außereuropäischen Ausland, sei dies zwar kein leichtes Unterfangen. „Trotzdem können wir häufig helfen, weil die Gerichte in Deutschland in vielen Fällen zuständig sind, etwa wenn die Seitenbetreiber im Ausland sitzen, sich die Seiten aber an ein deutsches Publikum richten“, so Höch.