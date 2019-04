Cynthias pikante und süße Cookies

Zubereitung



Mehl, Zucker, Salz, Kreuzkümmel und Cayennepfeffer in einer Schüssel vermengen. Die kalte Butter mit einer Küchenmaschine oder einem Handmixer in die Mehlmischung grob einarbeiten. Es sollen noch kleine Stückchen Butter zu sehen sein. Die kalte Butter sorgt für leichte und blättrige Cookies.



Dann das Ei und einen Teelöffel kaltes Wasser unterrühren und grob vermengen. Anschließend den geriebenen Käse von Hand unter den Teig kneten. Sollte der Teig zu trocken sein, kann man nach Bedarf noch einen Teelöffel Wasser hinzugeben. Den Teig in eine Frischhaltefolie wickeln und für circa eine Stunde in den Kühlschrank stellen.



In der Zwischenzeit den Kümmel und das Meersalz mit einem Mörser zerstoßen.



Den Ofen auf 200 Grad Celsius (Umluft oder Unterhitze) vorheizen. Das Backblech mit Backpapier auslegen. Aus dem gekühlten Teig kleine Kugeln (circa zwei Teelöffel Teig) formen und im Abstand von etwa drei Zentimetern auf das Backblech legen und flach drücken. Nach Wunsch mit Kümmel und Salz bestreuen.



Die Plätzchen etwa zwölf Minuten backen. Sie sollten nur ganz wenig Farbe annehmen. Anschließend auf dem Backblech vollständig abkühlen lassen.