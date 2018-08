Dahlien gehören in die Familie der Korbblütler. Ihr Blütenstand ist als Körbchen ausgebildet. Es gibt unzählbar viele Dahliensorten und jährlich kommen Neuzüchtungen hinzu. Dahlien variieren erheblich in Form und Größe der Blüten. „Es gibt zum Beispiel kaktusblütige, anemonenblütige, halskrausenblütige oder pomponblütige als auch die niedrigen, einfachblühenden Mignon-Typen. Es gibt aber auch Riesenexemplare mit einem Blütendurchmeser von 30 Zentimetern und mehr. In den letzten Jahren sind vor allem Dahlien mit dunklem Blattwerk sehr im Trend. Es heißt, diese würden nicht so gerne von Schnecken gefressen werden“, so Pflanzenexpertin Koenzen. Empfehlung: Wählen Sie vorwiegend einfache Blütenformen, da Schmetterlinge und Insekten aus diesen viel mehr Nahrung gewinnen können als aus komplett gefüllten Blüten.