Bei einem akuten Darminfarkt ist in den meisten Fällen eine schnelle Operation notwendig. Zunächst wird in der Regel versucht, den Blutstrom wiederherzustellen. Blutpfropfen können gegebenenfalls über einen eingeführten Katheter entfernt oder mit Medikamenten aufgelöst werden. Bereits abgestorbene Darmabschnitte können chirurgisch entfernt werden. Je nach Schädigung werden die verbleibenden Darmabschnitte miteinander verbunden oder über einen künstlichen Darmausgang ausgeleitet. Anschließend muss der Patient meist vorübergehend oder dauerhaft künstlich ernährt werden. Patienten leiden hinterher oft am sogenannten Kurzdarmsyndrom mit diversen Begleiterkrankungen.



Je nach Ursache des Darminfarktes kann die Einnahme von Medikamenten sinnvoll sein, um der Entstehung weiterer Gerinnsel (und Infarkte) vorzubeugen. Eine Psychotherapie hilft Betroffenen, ihre Krankheit zu akzeptieren. Darüber hinaus erfahren Betroffene auch in Selbsthilfegruppen Verständnis und Unterstützung. Langfristig machen sich viele Patienten mit Kurzdarmsyndrom Hoffnung auf die Transplantation eines neuen Dünndarms. Solche Eingriffe sind allerdings besonders riskant und weltweit sehr selten. In Deutschland erfolgen jährlich nur etwa fünf solcher Transplantationen.