Darmkrebs - Früherkennung rettet Leben!

Bestimmte Risikofaktoren können Darmkrebs begünstigen. Dazu gehören langjährige chronische Entzündungen der Darmschleimhaut, fettreiche und ballaststoffarme Ernährung, Bewegungsmangel, Übergewicht sowie langjähriger Alkohol- und Nikotinkonsum. Eine ganz wesentliche Rolle spielt die familiäre Disposition. Sie liegt immer dann vor, wenn Großeltern, Eltern oder Geschwister an Darmkrebs, Darmpolypen oder auch an einem bösartigen Tumor des Magens oder der Gebärmutter erkrankt sind. Das bedeutet zwar nicht, dass man zwangsläufig selbst erkrankt, das Risiko für einen Darmkrebs ist aber deutlich erhöht. Immerhin drei von zehn Betroffenen haben ihren Darmkrebs „geerbt“. Im Gegensatz dazu ist die Annahme „Keiner in der Familie hat Darmkrebs, also passiert nichts!“ fatal. In jeder Familie gibt es irgendwann einen Ersten, der im Laufe seines Lebens an Darmkrebs erkranken kann.