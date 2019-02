Darmspiegelung - wichtig zur Krebs-Früherkennung

Bei der Spiegelung wird das Endoskop über den After Stück für Stück in den Dickdarm bis zum Übergang in den Dünndarm eingeführt. Damit sich die Darmwände gut entfalten, wird über das Gerät Luft oder Kohlendioxidgas in den Darm geblasen. Der wichtigste Teil der Untersuchung ist das langsame Zurückziehen des Endoskops. Hierbei werden Dickdarm und Mastdarm in allen Abschnitten genau betrachtet. Dabei kann der Gastroenterologe den Kamerakopf des Endoskops hin und her bewegen und nahezu jeden Winkel ausleuchten. Das Bild der Kamera wird auf einem Monitor dargestellt.



Bei einem unauffälligen Befund dauert eine Darmspiegelung 15 bis 30 Minuten. Man kann die Untersuchung bewusst mitbekommen oder sich auf Wunsch mit einem Beruhigungsmittel in einen Dämmerschlaf versetzen lassen. In der Regel ist eine Koloskopie zwar etwas unangenehm, aber weitestgehend schmerzarm. Hat man ein Beruhigungsmittel bekommen, sollte man sich nach der Darmspiegelung noch etwas ausruhen und sich an diesem Tag nicht mehr ans Steuer setzen. Die Nachbesprechung der Ergebnisse mit dem Arzt erfolgt meist kurz nach der Koloskopie.