Das Geschäft ohne Gluten

Gluten findet sich in den Getreidekörnern von Weizen, Dinkel, Roggen und Gerste. Es steckt also unter anderem in Brot, Nudeln, Kuchen, Bier, aber auch in Soßen und vielen Fertiggerichten. Gluten findet man sogar in Schokolade, Zahnpasta und Medikamenten. Das Protein nennt man auch Klebereiweiß, denn es macht beispielsweise den Brotteig elastisch und dehnbar.