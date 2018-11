Den Traum vom eigenen Haustier erfüllen

Ebenso herrschen in Bezug auf die Ernährung falsche Annahmen, die nicht selten durch die Werbung vermittelt werden. Viele Leckerlies sind für Tiere zahn- und sogar gesundheitsschädigend. Das in Zoohandlungen häufig angebotene Fertigfutter für Kaninchen beispielsweise, ist gänzlich ungeeignet und bietet nicht den nötigen Zahnabrieb für die Tiere. Die Folgen sind Zahnfehlstellungen, Schmerzen und in schwerwiegenden Fällen, der Tod durch Verhungern.