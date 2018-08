Das Smartphone als Gesundheitsrisiko?

Ein Handtuch an beiden Türgriffen einer Tür befestigen. Jeweils ein Handtuchende in eine Hand nehmen, so hinstellen, dass die Oberarme am Körper anliegen. Knie leicht beugen. Dann einfach nach hinten fallen lassen - dabei ruhig einen Buckel machen und sich wieder ranziehen. Die Übung mobilisiert die Brustwirbelsäule, wirkt durchblutungsfördernd und kräftigt sowohl Halswirbelsäulenmuskulatur als auch Ellenbogen-, Hand- und Fingerflexoren.