Datenklau – so kann man sich schützen

„Hierfür gibt es Passwort-Manager auch Passwort-Tresore genannt. Solche Programme erzeugen und speichern Passwörter in einer verschlüsselten Datei auf PCs, Notebooks und Smartphones. Nutzer müssen sich nur noch ein einziges Kennwort merken – das Masterpasswort. Dieses kann und sollte gut verschlüsselt sein, um ein hohes Maß an Sicherheit zu bieten. Das Masterpasswort öffnet den Passwort-Manager und gibt alle darin befindlichen Kennwörter frei. Diese Passwort-Manager gibt es von vielen Anbietern kostenlos und sie bieten ein deutliches Plus an Sicherheit“, erklärt Experte Bagic.