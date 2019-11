DDS-Zwillinge bereichern einander

DDS-Zwillinge gibt es - wie die in der Kontrollgruppe normaler Zwillinge - in allen Konstellationen: Jungenpaare, Mädchenpaare, aber auch gemischte Paare, bei denen entweder der Junge oder das Mädchen Down-Syndrom hat. Zahlreiche Eltern hatten vor der Studie in den Gesprächen die Sorge geäußert, dass der Zwilling ohne Down-Syndrom möglicherweise zu kurz komme und nicht sein volles intellektuelles Potenzial entwickele. Das sei unbegründet, so ein weiteres Ergebnis der Forscher: Die Zwillinge ohne Down-Syndrom unterscheiden sich weder in der kognitiven Begabung, noch in ihrem Verhalten von anderen Zwillingen ohne beeinträchtigtes Geschwisterkind.