Verbraucher | Volle Kanne - Wenn das Haustier sich plötzlich verändert

Haushund Nele war nicht wiederzuerkennen. Zielloses Herumirren in der Wohnung war ein Verhalten, das ihr Frauchen so von ihr nicht kannte. Demenz bei Haustieren wird oft nicht entdeckt. Was sind typische Symptome und was kann der Tierarzt verschreiben?