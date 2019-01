Verbraucher | Volle Kanne - Demo gegen Hass und Rassismus

Zwei Tage vor der ersten Sitzung des Bundestags in der neuen Legislaturperiode fand eine Demonstration unter dem Motto "Gegen Hass und Rassismus im Bundestag" statt. Initiator Ali Can erzählt was das Anliegen ist und wieso er sich engagiert.