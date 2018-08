Den Jetlag austricksen

Richtung Westen bedeutet das für uns einen Zeitgewinn. Wenn wir beispielsweise um zwölf Uhr mittags losfliegen und acht Stunden mit dem Flugzeug unterwegs sind und im Zielland bei einem Zeitunterschied von minus sechs Stunden landen, kommen wir nachmittags um 14 Uhr an, während unser Körper schon bei 20 Uhr ist. Das heißt also, wir müssten länger wach bleiben als normal. Richtung Osten wird uns hingegen Zeit gestohlen. Beim gleichen Beispiel: Wir fliegen um zwölf Uhr mittags los und sind acht Stunden im Flugzeug: bei einem Zeitunterschied von plus sechs Stunden kommen wir dann im Zielland um zwei Uhr nachts des Folgetages an, obwohl unser Körper noch bei 20 Uhr des Starttages ist.