Fremd in der eigenen Haut

Allgemein kann man sagen, dass die Depersonalisation oft in Situationen auftritt, die mit einem Kontrollverlust einhergehen. Das kann sowohl der schwere Autounfall als auch eine Angsterkrankung sein. In Extremsituationen schützt sich das Gehirn, weil es sonst nicht mehr funktionsfähig wäre und lässt den Menschen „aus der Haut fahren“. Personen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, erinnern sich oft nicht mehr oder nur teilweise an diese Erlebnisse. Die Depersonalisation dient dann als Schutzschild und lässt negative Erinnerungen nicht in das Bewusstsein dringen.



Auch Stress ist häufig ein Auslöser der Depersonalisation, deshalb tritt die Krankheit oft bei Menschen zwischen 20 und 30 auf, weil gerade in diesem Lebensabschnitt wichtige Entscheidungen getroffen werden. Im Gegensatz zu Menschen mit einer Psychose wissen die Betroffenen einer Depersonalisation, dass die veränderte Wahrnehmung aufgrund ihrer Erkrankung auftritt. Dieses Wissen erhöht den Leidensdruck und ängstigt die Betroffenen.