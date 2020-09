Depression im Jugendalter

Auch wenn der Weg ein langer sein kann, eine Depression ist in vielen Fällen heilbar. Zur Behandlung gehört in jedem Fall eine Psychotherapie und möglicherweise andere therapeutische Angebote, in denen Betroffene lernen, Stressfaktoren zu reduzieren oder Strategien an die Hand bekommen, Probleme zu bewältigen. In den meisten Fällen werden auch Medikamente eingesetzt, Antidepressiva, die auf die Botenstoffe im Gehirn wirken.