Desserts vom Grill

Zubereitung

Die Timbalformen in den Froster stellen, im kalten Zustand einfetten und wieder in den Froster zurückstellen. So wird verhindert, dass sich beim Backen das ganze Fett unten sammelt. Die Schokolade mit dem Zucker und der Butter in einen Topf bei maximal 32 Grad schmelzen, damit der Glanz der Schokolade nicht verloren geht. Den Grill auf 200 Grad vorheizen.



Sobald die Zutaten im Topf geschmolzen sind, diese etwas kaltrühren und die Eier und das Eigelb unterschlagen. Dabei wird die Masse fester, denn das Eigelb gibt die Bindung für das Küchlein. Das Mehl hineinrühren, bis eine glatte Masse entsteht. Die Timbalformen bis zwei Millimeter unter den Rand füllen und diese im indirekten Bereich bei circa 200 Grad ungefähr acht Minuten backen. Wenn der Rand des Küchleins gebacken ist und der Kern noch schön flüssig erscheint, ist der Backvorgang abgeschlossen. Dann das Küchlein noch circa drei bis fünf Minuten auskühlen lassen und zusammen mit der Götterspeise servieren.