Diabetes und Depression

Grundsätzlich bildet der Begriff "Diabetes" den Oberbegriff für Krankheitsbilder, bei denen die Aufnahme von Zucker (Glukose, Traubenzucker) in die Zellen nicht richtig funktioniert. Der Grund für diese Störung ist der Botenstoff Insulin, der normalerweise in der Bauchspeicheldrüse produziert wird. Das Insulin sorgt dafür, dass die Leber-, Fett-, und Muskelzellen Glukosemoleküle aufnehmen können. Sobald der Zuckerspiegel im Blut steigt – beispielsweise nach dem Verzehr süßer Speisen – signalisiert das Insulin den Zellen, dass sie Zucker aufnehmen müssen. Auf diese Weise erhält der Körper Energie und der Blutzuckerspiegel im Blut bleibt konstant.



Bei Diabetikern wird entweder zu wenig oder kein Insulin gebildet, oder es ist aufgrund bestimmter körperlicher Faktoren wirkungslos. Die Folge eines unbehandelten Diabetes ist ein zu hoher Blutzuckerspiegel, was unter anderem die Gefäße nachhaltig schädigt.