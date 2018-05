Sicher. Das Vorurteil, man bekomme eine Therapie nicht, weil die zu teuer ist, ist ein Ammenmärchen. Jeder in Deutschland hat Anspruch auf die bestmögliche Therapie. Bei Brustkrebs ist das aber wirklich extrem individuell. Ein Beispiel: Wenn einer Frau wichtig ist, dass sie eine Chemotherapie bekommt, bei der sie die Haare behält, dann braucht sie diese Therapie - auch dann, wenn vielleicht eine neuere Variante in der Leitlinie steht. Einfach, weil wir wissen, dass sie die neue dann vielleicht nicht annimmt oder nicht hingeht. Compliance ist da das Stichwort, also, eine Therapie auch durchzuziehen. Ein anderes Beispiel: Manche Medikamente können Polyneuropathien auslösen, also Schmerzen und Taubheitsgefühle, zum Beispiel an den Händen. Habe ich jetzt eine Flötistin, muss ich das wissen und die Medikation anpassen, für die wäre das schrecklich, mit solchen Nebenwirkungen leben zu müssen.