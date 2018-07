Verbraucher | Volle Kanne - Die Folgen der Rekord-Dürre in Brandenburg

Die Folgen der Dürre in Brandenburg sind dramatisch. Landwirte müssen ihre Felder noternten oder erleiden Totalausfall. In den Städten verdorren die Pflanzen und in den Wäldern hat die Waldbrandgefahr höchste Alarmstufen erreicht.