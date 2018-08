Die häufigsten Fehler beim Laufen

Das Angebot an Laufschuhen ist riesig – als Käufer hat man die Qual der Wahl. Dabei sollte man aber nicht nur nach Optik oder Preis entscheiden, sondern im Laden eine Laufbandanalyse durchführen lassen. Denn dabei wird der individuelle Bewegungsablauf beim Laufen sichtbar, vor allem wie man mit seinen Füßen aufsetzt.



Viele Läufer knicken mit dem Fuß in verschiedener Intensität nach innen (Überpronation) oder auch nach außen (Supination) ein. So ein starkes Einknicken nach innen kann zum Beispiel auf Dauer Sehnen und Gelenke stark belasten, zu Schmerzen und letztendlich zu Verletzungen führen. Entsprechende Schuhe können eine Überpronation ausgleichen. Wer einen normalen Abrollvorgang hat, bekommt einen Neutralschuh ohne Pronationsstütze. Daher den persönlichen Laufstil anschauen lassen und entsprechende Schuhe auswählen.