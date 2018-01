Die häufigsten Schulterprobleme

Beim Auskugeln des Gelenkes gibt es Situationen, in denen man operieren sollte. So kommt es entscheidend darauf an, welche Begleitverletzungen auftreten und wie alt der Patient ist. Meist geht es darum, eine bleibende Instabilität des Gelenks zu vermeiden und Ärzte wissen, dass junge Patienten nach einer unfallbedingten Luxation des Gelenkes viel häufiger instabil werden als ältere Patienten. Das bedeutet: Bei jungen Patienten unter 20 Jahren ist man mit einer operativen Versorgung viel großzügiger, um die Instabilität zu vermeiden. Bei älteren Patienten kann in aller Regel ein konservatives, nicht-operatives, Verfahren angewendet werden. Bei der Frage OP oder nicht geht es auch darum, ob beim Auskugeln des Oberarmkopfes die Gelenkpfanne gebrochen ist. Solche knöchernen Defekte müssen häufig operativ versorgt werden. Außerdem kann es bei dieser Verletzung dazu kommen, dass Sehnen reißen. Auch diese müssen gegebenenfalls operativ versorgt werden. In der Regel erfolgt eine arthroskopische Befestigung (Schlüsselloch-OP) der, durch das Auskugeln abgerissenen Gelenklippe, mit Knochenankern und Fäden. Auch die meisten Begleitverletzungen, wie Sehnenrisse oder kleinere knöcherne Absprengungen, können in diesem Zuge arthroskopisch „mitrepariert“ werden.