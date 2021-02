Die Krebskriegerin

Darmkrebs entwickelt sich in der Regel schleichend und wird daher oft zu spät bemerkt. Erst wenn der bösartige Tumor bereits eine gewisse Größe erreicht und im schlimmsten Fall schon in andere Organe gestreut hat, gibt es Anzeichen wie Blut im Stuhlgang. Typisches Warnzeichen für einen bösartigen Tumor im Dick- oder Mastdarm ist der dauernde Wechsel von Verstopfung zu Durchfall (paradoxe Diarrhoe). Dieses Phänomen entsteht, weil der Tumor den Darmdurchgang quasi blockiert, sich der Stuhl vor dem Tumor staut und dann durch Bakterien zersetzt als Durchfall ausgeschieden wird.



Das wohl bekannteste Symptom für Darmkrebs sind Blutbeimengungen im Stuhl, die unter Umständen sogar mit bloßem Auge zu erkennen sind. Ist das Blut hellrot, kann das auf Krebs im Enddarm hindeuten, dunkelrotes Blut möglicherweise auf einen Tumor am Anfang des Dickdarms. Kommt es zu Blutungen im oberen Verdauungstrakt (Zwölffingerdarm oder Magen), kommt es zu einem fast schwarzen Stuhlgang (Teerstuhl). Viele Betroffene haben aber so geringe Mengen Blut im Stuhl, dass es nicht erkannt wird. Dieses ‚okkulte Blut‘ wird in der Darmkrebsvorsorge mit bestimmten Tests (Hämoccult-Test, immunologischer Stuhltest i-FOBT) nachgewiesen. Obwohl die meisten Darmkrebspatienten wegen der Blutungsneigung der Tumoren Blut im Stuhl haben, muss Blut beim Toilettengang nicht immer gleich ein Hinweis auf Darmkrebs sein. Oft kommt es zu harmloseren Blutungen infolge von Hämorrhoiden, Verletzungen am After oder aufgrund einer Darminfektion oder –entzündung.



Weitere Symptome von Darmkrebs sind extreme Müdigkeit, Blutarmut, ein starker ungewollter Gewichtsverlust, manchmal Fieber und unter Umständen krampfartige Bauchschmerzen. Verschließt der Tumor den Darm, kann es zum gefährlichen Darmverschluss kommen.