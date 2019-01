Kuscheln ist Grundbedürfnis

Elisa Meyer hat sich professionell ausbilden lassen, u.a. in den USA. In Europa gibt es noch keine offiziellen Ausbildungsmöglichkeiten. Der Bedarf ist allerdings groß und das war für die promovierte Germanistin die Motivation, den Beruf in Deutschland auszuüben.



In ihrer Ausbildung hat sie die Grundlagen des professionellen Kuschelns gelernt. Sie weiß um den richtigen Umgang mit dem Kunden und versteht, was aus biologischer Sicht im Körper beim Kuscheln passiert. Im Gegensatz zur Massage gibt es beim Kuscheln keinen funktionalen Ablauf.