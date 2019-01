Parfümierte Welt: Wie Düfte uns im Alltag beeinflussen

Ob wir einen Duft als wohl- oder übelriechend empfinden, ob er uns gut oder schlecht fühlen lässt — das liegt nicht in unseren Genen, sondern ist an die individuelle Biographie gekoppelt. Oft führen uns Gerüche in die Kindheit zurück: Frisch gemähter Rasen erinnert an den Sommer und ans Fußballspiel mit Kumpels, frisch gebackene Brötchen an den Sonntagmorgen, Vanille an Babybrei.