Die richtige Rasenpflege

Häufiges Mähen ist deshalb so wichtig, damit sich der Rasen von unten her ständig erneuert und Nebenknospen aktiviert werden, die einen dichten Rasenwuchs zur Folge haben. Zu lange Grashalme bilden am unteren Halmrand braune Blattscheiden aus. Ein regelmäßiger Schnitt - ein bis zweimal pro Woche - mit der richtigen Höhe verhindert diese braunen Stellen. Damit ein Grashalm optimalen Stoffwechsel betreiben kann, sollte er ungefähr so lang wie ein Streichholz sein. Im Schatten darf der Rasen grundsätzlich etwas höher gelassen werden als in der Sonne, muss aber ebenfalls regelmäßig gemäht werden.