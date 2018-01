Das Dilemma mit dem Ausbildungsplatz

Unternehmen können bei Jugendlichen vor allem damit punkten, wenn sie ihnen deutlich machen können, was sie in der Ausbildung erwartet, welche Karrierechancen und weitere Entwicklungsmöglichkeiten sie anschließend haben. Zunehmend wichtig für Jugendliche ist auch die sogenannte Work-Life-Balance, also die Frage, wie sich berufliche Herausforderungen und private Interessen in Einklang bringen lassen. Je mehr der Betrieb deutlich machen kann, dass er ernsthaft an der Entwicklung des Bewerbers interessiert ist, desto eher wird er diesen für sich gewinnen.