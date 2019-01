Verbraucher | Volle Kanne - Displayschutz fürs Smartphone

Etwa hundertmal am Tag schauen Menschen aufs Handy. Damit das Smartphone nicht zu früh kaputt geht, gibt es inzwischen einen ganzen Markt an Hüllen und Folien. Volle Kanne zeigt, mit welcher Methode das Handy am besten geschützt wird.