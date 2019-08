Divertikel im Darm

In den meisten Fällen verursachen Divertikel keine Probleme, so dass sie nicht behandelt werden müssen. Doch bei circa zehn bis 20 Prozent der Patienten kommt es zu typischen Beschwerden wie sporadisch auftretende Bauchschmerzen, Völlegefühl sowie Verstopfungen und Blähungen. Schwere Beschwerden einer Divertikulose treten auf, wenn es zu einer Entzündung von Divertikeln kommt, einer sogenannten Divertikulitis. In diesen Fällen haben sich Essens- oder Kotreste in den Divertikeln gesammelt und zu einer Entzündung geführt.



Typischerweise treten dann im linken oder mittleren Unterbauch heftige stechende Schmerzen, ähnlich wie bei einer Blinddarmentzündung, auf. Weitere typische Symptome sind Fieber und Verstopfungen. Eine Divertikulose kann über eine Darmspiegelung eindeutig diagnostiziert werden. Bei einer akuten Divertikulitis kann diese Untersuchung wegen einer Verletzung des betroffenen Darmabschnitts nicht durchgeführt werden, weshalb zur Diagnose eine Computertomografie erforderlich ist.