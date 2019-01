Dorade mit Kräuterfüllung und Grillgemüse

Auberginen und Zucchini mit Küchenkrepp gut abreiben und in circa eineinhalb bis zwei Zentimeter dicke, schräge Scheiben zerteilen. Paprika vierteln und entkernen, Tomaten quer halbieren. Das Gemüse – außer Tomaten – in kaltes Wasser legen, circa dreißig Minuten ziehen lassen und dann tropfnass auf den Grill legen. Anschließend mit Olivenöl anpinseln, mit Meersalz und Pfeffer würzen. Das Gericht in der Grillpfanne servieren.