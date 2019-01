Down-Syndrom und Demenz

Die Alzheimer Erkrankung tritt bei Menschen mit Down-Syndrom (DS) früher in Erscheinung als in der Gesamtbevölkerung und auch im Vergleich zu Menschen mit einer anderen geistigen Behinderung. Sie tritt meist jenseits von 50 Jahren auf. Bereits 2004 veröffentlichte die Deutsche Alzheimergesellschaft eine Statistik, laut der 75 Prozent aller Menschen mit Down-Syndrom zwischen 60 und 69 Jahren von Alzheimer betroffen sind. In der Gesamtbevölkerung hingegen sind es in dieser Altersgruppe lediglich 1,7 Prozent.