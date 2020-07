Wenn Fruchtzucker auf den Magen schlägt

Vorsichtig sollte man auch bei laktosehaltigen Produkten, vor allem Milch, Joghurt, Sahne und Quark sein – diese in Kombination mit Obst können das Beschwerdebild noch verschlechtern. „Laktose hat ähnliche Transportwege vom Darm in das Blut und in Kombination mit viel Fruktose verschlimmern sich die Beschwerden“, erklärt die Ökotrophologin. Bitterstoffe und Glukose können die Verdaulichkeit verbessern.